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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Индии, председательствующей в G20 в этом году.

"Премьер Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров "Группы двадцати", однако председатель КНР Си Цзиньпин не примет в ней участия", - пишет агентство. Отмечается, что вместо него на встрече будет присутствовать премьер государственного совета КНР Ли Цян.

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"Президент США Джо Байден пропустит саммит", - говорится в сообщении Bloomberg.

При этом министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил накануне, что "значительное большинство" лидеров G20 примут участие в виртуальном саммите.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати", который пройдет в формате видео-конференц-связи.

СМИ напоминают, что Си Цзиньпин пропустил и предыдущий саммит G20, который прошел в сентябре в Индии.

G20 Джо Байден КНР Си Цзиньпин США
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