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Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции
Лидер крайне правой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Партия свободы Герта Вилдерса, по итогам подсчета 98% голосов, лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, получив 37 мест из 150, сообщают западные СМИ.

25 мест в парламенте получит, как ожидается, альянс зеленых и лейбористов во главе с Франсом Тиммермансом. За ней следует праволиберальная Народная партия за свободу и демократию уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте с 24 местами.

СМИ отмечают, что Вилдерс теперь "будет настаивать на формировании новой правящей коалиции, чтобы стать первым крайне правым премьер-министром страны". Для этого ему необходимо будет заручиться поддержкой 76 из 150 депутатов нидерландского парламента.

В победной речи Вилдерс подчеркнул, что первостепенной задачей для него является решение проблемы миграции.

С победой Вилдерса уже поздравила лидер ультраправого "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен. К поздравлениям присоединились, в частности, придерживающийся правых взглядов министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, премьер Венгрии Виктор Орбан, испанский политик-националист Сантьяго Абаскаль.

Выборы в Нидерландах прошли досрочно: премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по теме решения проблемы растущей миграции. Рютте, возглавлявший голландское правительство более 13 лет, также заявил, что отказывается вести свою партию на выборы и вообще уходит из политики. По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Как отмечают европейские СМИ, в последнее время популярность Рютте среди сограждан снизилась.

Марк Рютте Герт Вилдерс Нидерланды
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