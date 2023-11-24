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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Нидерландах начались межпартийные коалиционные консультации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Нидерландах в пятницу начались межпартийные консультации по формированию коалиции.

По данным Dutch News, наиболее вероятной видится коалиция праворадикальной "Партии свободы" с правоцентристской "Крестьянско-гражданской партией", "Новым общественным договором" и "Народной партией свободы и демократии", несмотря на то, что у представителей вероятных участников коалиции есть определенные оговорки по поводу сотрудничества с ультраправыми из "Партии свободы".

"Как только определятся возможные участники коалиции, переговорщики от каждой партии приступят к выработке коалиционного соглашения, - пишет Dutch News, отмечая, что "работа над соглашением может продлиться месяцы".

"Лишь затем будет объявлен состав нового кабинета", - отмечает издание.

В частности, лидер "Народной партии свободы и демократии" Дилан Йешилгёз заявила, что "основными победителями на прошедших выборах стали "Партия свободы" и "Новый общественный договор", поэтому инициатива формирования правительства находится в их руках".

"Мы поддержим конструктивные предложения, что станет формой проявления толерантности", - отметила она.

"Народная партия свободы и демократии", в частности, может поддержать инициативы "Партии свободы" относительно проблем миграции, обороны и ядерной энергетики, а также жилищного кризиса. В то же время правоцентристы-аграрии дистанцируются от позиций "Партии свободы" по вопросам отношений Нидерландов с ЕС, климатической повестки и поддержки Украины.

"Некоторые наблюдатели полагают, что формирование нового кабинета может произойти относительно быстро, поскольку наиболее логичным вариантом видится правое правительство. Другие отмечают, что внутри "Нового общественного договора" и "Народной партии свободы и демократии" существуют глубокие расхождения во взглядах на сотрудничество с "Партией свободы", - подчеркивает Dutch News.

Дискуссии по формированию коалиции в итоге могут привести к формированию правительства меньшинства, поскольку "Партия свободы", "Новый общественный договор", "Народная партия свободы и демократии" и "Крестьянско-гражданская партия" вместе имеют 65 мест в 150-местном парламенте.

Нидерланды
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