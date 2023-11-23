Новый бомбардировщик США B-21 будет способен нести восемь ядерных боеприпасов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider ВВС США, проходящий в настоящее время испытания, будет способен нести 8 крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или 8 ядерных авиабомб с мощностью от 5 до 400 килотонн, следует из данных Федерации американских ученых.

По данным фото и видео американских наблюдателей, выложенных в Сети, первый тестовый полет нового бомбардировщика B-21 Raider, о подготовке которого сообщал Пентагон, состоялся 10 ноября. Полеты осуществляются с аэродрома 42-го авиационного завода в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

Стоимость каждого оценивается в $772 млн. По предварительным данным, ежегодно будет производиться от 10 до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил новый самолет. В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Он создан по схеме "летающее крыло". По своей форме самолет напоминает стратегический стелc-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе – их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).