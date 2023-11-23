Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Новый бомбардировщик США B-21 будет способен нести восемь ядерных боеприпасов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider ВВС США, проходящий в настоящее время испытания, будет способен нести 8 крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или 8 ядерных авиабомб с мощностью от 5 до 400 килотонн, следует из данных Федерации американских ученых.

По данным фото и видео американских наблюдателей, выложенных в Сети, первый тестовый полет нового бомбардировщика B-21 Raider, о подготовке которого сообщал Пентагон, состоялся 10 ноября. Полеты осуществляются с аэродрома 42-го авиационного завода в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

Стоимость каждого оценивается в $772 млн. По предварительным данным, ежегодно будет производиться от 10 до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил новый самолет. В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Он создан по схеме "летающее крыло". По своей форме самолет напоминает стратегический стелc-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе – их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).

США B-21 B-21 Raider
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидера сербских радикалов обвинили в Гааге в неуважении к международному суду

Лидера сербских радикалов обвинили в Гааге в неуважении к международному суду

Источники объяснили перенос встречи ОПЕК+ разногласиями в оценке добычи Анголы и Нигерии

Север Израиля подвергся масштабному обстрелу с ливанской территории

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС продолжают согласовывать порядок освобождения заложников

Израиль и ХАМАС продолжают согласовывать порядок освобождения заложников

Предельные цены на электричество и газ для британцев повысят на 5%

Предельные цены на электричество и газ для британцев повысят на 5%
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Brent подешевела до $80,98 за баррель

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Что случилось этой ночью: четверг, 23 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });