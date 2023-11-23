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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Белоруссии загорелся подземный резервуар "Гомельтранснефть Дружбы"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - МЧС Белоруссии распространило в четверг сообщение о возгорании нефтяного подземного резервуара "Гомельтранснефть Дружбы".

"Спасатели выехали по сообщению о возгорании 30-тысячного подземного резервуара на территории филиала по транспортировке нефти "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в Полоцком районе Витебской области", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ.

Белоруссия Витебская область Гомельтранснефть Дружба
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