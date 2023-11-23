В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре для нефти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии потушили пожар, начавшийся ранее в этот день в нефтяном подземном резервуаре "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба"), сообщило МЧС республики.

Там уточнили, что в неэксплуатируемом подземном резервуаре, который был на ремонте, загорелись остатки нефтепродуктов. Никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

Пожар случился на территории филиала по транспортировке нефти "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в Полоцком районе Витебской области.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из России на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тысячи км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тыс. км нефтепроводов.