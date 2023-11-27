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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Новый премьер Новой Зеландии Кристофер Люксон принял присягу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии в понедельник привели к присяге нового премьера страны Кристофера Люксона, сообщает издание The New Zealand Herald.

53-летний лидер консервативной Национальной партии на церемонии присяги заявил, что осознает "огромную ответственность", и пообещал придерживаться "самых высоких стандартов" в своей работе.

Он отметил, что собирается во вторник провести заседание кабмина, а также посетить Австралию до Рождества.

На прошлой неделе Люксон договорился с двумя менее крупными партиями о создании коалиционного правительства. В рамках соглашения пост заместителя премьера разделен между лидерами этих партий - первые полтора года его будет занимать 78-летний лидер популистской партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстон Питерс, а затем - лидер правой партии ACT Дэвид Сеймур.

Парламентские выборы прошли в Новой Зеландии в середине октября. Партия Люксона по их итогам получила 38% голосов - больше, чем какая-либо другая партия.

Новая Зеландия Кристофер Люксон
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