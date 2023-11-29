Премьер Новой Зеландии планирует запретить мобильные телефоны в школах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон планирует запретить использование мобильных телефонов в школах и ослабить контроль за распространением табачной продукции, сообщает в среду агентство Associated Press.

Многие положения плана Люксона, придерживающегося консервативного направления в политике, предусматривают отмену инициатив предыдущего либерального правительства. В частности, в области экономики новый глава правительства предлагает реализовать ряд мер, направленных на замедление инфляции и снижение уровня безработицы.

Кроме того, новый премьер планирует отменить ограничения, действующие в отношении табачной продукции, и одобренные предыдущим правительством Новой Зеландии в 2022 году. В число ограничений входили требования о низком уровне содержания никотина в сигаретах и уменьшении количества розничных продавцов табачной продукции.

Правительство Люксона заявило, что снятие ограничений на табачные изделия, которое начнет действовать не ранее следующего года, принесет больше налоговых поступлений. Сам Люксон при этом подчеркнул, что "это не тот случай, когда здоровье обменивается на деньги".

Кроме того, он выступает с инициативами в области образования, в частности, запрет на использование телефонов в школах, а также уроки чтения, математики и письма по часу в день для учащихся начальных и средних классов. По его словам, это позволит вернуть школе ее основную миссию.

27 ноября Люксона привели к присяге как премьер-министра Новой Зеландии. Его программа состоит из 49 пунктов, ее планируется реализовать в течение трех месяцев.

53-летний лидер консервативной Национальной партии на церемонии заявил, что осознает "огромную ответственность", и пообещал придерживаться "самых высоких стандартов" в своей работе.

Ранее Люксон договорился с двумя менее крупными партиями о создании коалиционного правительства. В рамках соглашения пост заместителя премьера разделен между лидерами этих партий - первые полгода его будет занимать 78-летний лидер популистской партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстон Питерс, а затем - лидер правой партии ACT Дэвид Сеймур.

Парламентские выборы прошли в Новой Зеландии в середине октября. Партия Люксона по их итогам получила 38% голосов - больше, чем какая-либо другая партия.