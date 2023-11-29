Пентагон вынужденно сократит расходы из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон для переброски войск на Ближний Восток для поддержки Израиля при отсутствии бюджета на весь следующий финансовый год вынужден был снять деньги с существующих счетов операций и технического обслуживания, рассказал представитель министерства обороны США Крис Шервуд изданию Politico.

"Текущие события вынудили нас пересмотреть некоторые оперативные предположения, использованные при разработке президентского бюджетного запроса на 2024 финансовый год. В частности, ни базовый бюджетный запрос, ни дополнительный запрос на 2024 финансовый год не включали финансирование операций США, связанных с Израилем", - заявил чиновник.

Вооруженные силы, как и остальная часть федерального правительства, действуют в рамках временной меры финансирования, которая замораживает расходы на уровне предыдущего финансового года. Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства во избежание его закрытия (шатдаун), пока законодатели не смогут согласовать законопроект о расходах на весь год.

Шервуд пояснил, что наращивание сил на Ближнем Востоке, которое включало в себя, в частности, развертывание у берегов Израиля авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Джеральд Форд", вынудило Пентагон и Центральное командование США пересмотреть требования к текущим и будущим операциям, исходя из развивающегося конфликта и предотвращения его распространения на весь регион.

Поскольку операция на Ближнем Востоке не планировалась, министерству обороны пришлось изыскивать средства, а это означает, что на подготовку, учения и развертывания, которые военные уже запланировали на этот год, выделяется меньше средств. По словам Шервуда, могут быть отложены некоторые выплаты по контрактам.

Срок временного финансирования истекает 2 февраля, законодателям предстоит принять законопроект о расходах на весь год. Но если споры затянутся до апреля, Пентагон и другие федеральные агентства столкнутся с повсеместным сокращением расходов на 1%, предупреждает Politico.

Она пишет, что в условиях временного финансирования "министерству обороны тяжелее, чем обычно, поскольку Пентагон поддерживает сразу две войны: на Украине и в Израиле".

Газета приводит заявление заместителя министра обороны Кэтлин Хикс во время мероприятия 21 ноября в Вашингтоне, которая сказала, что эффект от сохранения временного режима финансирования для Пентагона фактически означает сокращение расходов министерства на $35 млрд.