В Израиле не исключили возможности еще одного продления перемирия с ХАМАС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Израиле считают, что истекающее в четверг перемирие с палестинским движением ХАМАС может быть продлено еще на два-три дня, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

"После завтрашнего дня мы ожидаем еще два-три дня гуманитарной паузы для освобождения заложников, после чего мы либо возобновим операции в Газе, либо потенциально достигнем последующего соглашения", - сказал изданию чиновник на условиях анонимности.

По его словам, в Израиле ожидают, что большинство детей будут освобождены к вечеру среды, при этом от 20 до 30 женщин-заложниц останутся в Газе. Израиль готов продолжать продление гуманитарной паузы до тех пор, пока этих женщин будут освобождать группами по 10 человек. Источник газеты отметил, что если так и будет продолжаться, то власти страны готовы рассмотреть предложения ХАМАС о расширении обмена заложников на заключенных палестинцев, включив в него мужчин и израильских солдат.

The Washington Post пишет, что Соединенные Штаты также ясно дали понять Израилю, что в случае возобновления кампании в Газе она не должна проводиться с той же интенсивностью, что и до перемирия.

Один из американских чиновников на условиях анонимности сказал газете, что "чрезвычайно важно", чтобы наступление, которое, по словам официальных лиц Израиля, начнется на юге Газы после гуманитарной паузы, должно "осуществляться таким образом, чтобы в максимальной степени избежать значительного перемещения населения". В то же время объекты, подлежащие защите от военных операций на юге сектора Газа, должны включать структуры ООН, убежища и гражданскую инфраструктуру, добавил он.

Издание отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен при очередном запланированном посещении региона, как ожидается, будет настаивать на сохранении потока гуманитарной помощи в Газу, добиваться освобождения большего числа заложников, а также подчеркнет необходимость создания палестинского государства.