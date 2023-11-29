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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Блинкен надеется, что конгресс вскоре одобрит запрос Байдена о допфинансировании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что конгресс США одобрит запрос американского президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств, в частности, на помощь Украине.

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"Запрос на дополнительный бюджет, сделанный президентом, демонстрирует нашу приверженность этой цели (поддержки Украины - ИФ), и мы ожидаем, что конгресс одобрит его в ближайшие недели", - заявил Блинкен на пресс-конференции в среду.

Ранее в октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Джо Байден США Энтони Блинкен
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