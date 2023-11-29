США расширили санкции за финансовые операции в интересах военных Ирана

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях против более чем 20 структур и физических лиц за содействие в получении прибыли для Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и Генштаба ВС Ирана.

"Иран получает миллиарды долларов за счет продажи товаров для финансирования дестабилизирующей активности в регионе и поддержки групп своих ставленников, включая ХАМАС и "Хезболлу". Министерство, Генштаб и КСИР используют хитроумные сети из базирующихся за рубежом подставных компаний и посредников для реализации такой незаконной коммерческой активности и эксплуатации международной финансовой системы", - говорится в пресс-релизе OFAC.

В США считают, что за подобную активность в интересах Генштаба отвечают попавшая под санкции Sepehr Energy и ее управляющий Маджид Азами. С этой структурой работает Pishro Tejarat и ее председатель совета директоров Сейед Абдул Джавад Алави, которые обеспечивают продажу и доставку иностранным покупателем товаров с целью заработать денег министерству обороны и поддержки ВС Ирана.

В OFAC отметили, что Sepehr Energy использует компании в Гонконге и ОАЭ для продажи товаров клиентам в Европе и Восточной Азии. При этом, по версии США, КСИР тоже прибегает к сложной сети иностранных подставных компаний для своего финансирования. Ключевое звено - базирующаяся в ОАЭ CGN Trade - уже стала фигурантом санкций. В результате коммерческие операции были переданы находящейся в ОАЭ Transmart и ее владельцу Заби Вахапу, против которых США теперь ввели санкции. Также под ограничения попали другие сотрудники компании и связанные с ними структуры в ОАЭ и Сингапуре.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что санкции предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и долей в имуществе вышеперечисленных лиц; это относится к такому имуществу во владении или под контролем американских граждан. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке. Без особого разрешения властей OFAC запрещает на территории США коммерческие операции, в которые вовлечена собственность подсанкционных лиц; аналогичный запрет деятельности относится к гражданам США. Также санкции могут применить против любого, кто ведет дела с подсанкционными лицами, и против иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значимые услуги им или содействуют их транзакциям.