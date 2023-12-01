ЕС осудил теракт в Иерусалиме

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЕС решительно осуждает теракт в Иерусалиме, в результате которого убиты по меньшей мере три гражданина Израиля и несколько получили ранения, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В заявлении, распространенном вечером в четверг в Брюсселе, представитель ЕВС также выразил сожаление в связи с гибелью двух палестинских детей, застреленных 29 ноября во время израильского военного рейда в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

"Подобные инциденты показывают, насколько срочно необходимо вырваться из порочного круга насилия, терроризма и возмездия. ЕС останется стойким сторонником мира и примирения на Ближнем Востоке, даже в самые трудные моменты", - отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства ЕС.

Как сообщалось ранее, неизвестные открыли стрельбу у въезда в Иерусалим, в результате чего погибли как минимум три человека и еще шесть пострадали.

В медицинской службе Израиля Маген Давид Адом заявили, что жертвой стрельбы стала молодая женщина. Двух пожилых людей госпитализировали в тяжелом состоянии, позже они скончались. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней и легкой тяжести.