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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Виртуальная встреча Байдена с лидерами G7 пройдет в закрытом режиме

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден проведет в среду виртуальную встречу с лидерами "большой семерки" в закрытом для прессы режиме, сообщил Белый дом.

Встреча намечена на 17:30 мск, какие-либо подробности, включая вопросы, намеченные для обсуждения, не сообщаются.

При этом в последнее время в ЕС и США развернулись активные дискуссии по вопросам помощи Украине.

Так, Financial Times сообщила на этой неделе, что государства-члены ЕС в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря далеки от достижения соглашения о пополнении совместного бюджета блока, включая выделение 50 млрд евро для Украины.

"Споры внутри ЕС по поводу денег и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, данные несколько месяцев назад, как раз тогда, когда поток финансовой и военной поддержки Украины со стороны США внезапно прекратился из-за политически разобщенного американского конгресса", - говорилось в статье.

Американские СМИ накануне сообщали, что попытки республиканцев и демократов в американском Конгрессе достичь согласия по вопросу о границе, от которого зависит одобрение запроса президента Джо Байдена о включении в бюджет страны дополнительно $106 млрд, в том числе на помощь Израилю и Украине, провалились.

Участники двухпартийных переговоров "зашли в серьезный тупик, потенциально ставя под угрозу краеугольный камень внешнеполитической повестки дня президента Джо Байдена", - отмечал телеканал NBC.

Республиканцы выдвигают требования усиления миграционного контроля на границе в качестве условия для одобрения запроса Байдена на "национальную безопасность" в сумме $106 млрд одним пакетом.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Мехико заявила журналистам, что законодатели США держат судьбу Украины в своих руках, поскольку они блокируют новое финансирование.

"Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине это финансирование", - сказала она.

Как писало издание Politico, лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер все же решил назначить голосование в сенате на 6 декабря, "которое почти наверняка провалится" из-за зашедших в тупик переговоров по безопасности границ.

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