Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 в США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны США уже приступило к подготовке украинских пилотов к полетам на самолетах F-16, сообщил Пентагон.

"Министерство обороны уже участвует в проведении тренингов, чтобы помочь украинским пилотам подготовиться к полетам на самолетах F-16", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что параллельно решается вопрос об обеспечении Украины запасными частями для этих самолетов.

Минобороны США напомнило, что ранее в этом году госдепартамент заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных парков.

Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию, отметили в Пентагоне.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации всего за несколько месяцев.

"Мы не позволим этому случиться", - сказал он. - И если другие страны не предоставляют запасные части, мы найдем и предоставим их".