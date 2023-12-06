Oil Tankers (SCF) Management из ОАЭ попала под санкции Великобритании

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против компании Oil Tankers (SCF) Management, зарегистрированной в Дубае, следует из обновления российского сегмента санкционного списка британского правительства.

Oil Tankers (SCF) Management попала под санкции, потому что осуществляет деятельность в энергетике - отрасли, представляющей стратегическую важность для российского правительства, сообщил Форин-офис.

С этой же формулировкой в санкционный список включены еще несколько компаний из ОАЭ - K&O Ship Management, RadiatingWorld Shipping Services LLC, Star Voyages Shipping Services L.L.C.

Также в британские санкционные списки внесены компании и граждане, связанные с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров, сообщил МИД. Это "иностранные военные поставщики, экспортирующие оборудование и детали в Россию", а также "российские производители и импортеры вооружений", сказано в пресс-релизе.

Из нового списка 31 физическое и юридическое лицо связано с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет, а также импортом ключевых электронных компонентов. Среди фигурантов санкций - несколько директоров соответствующих компаний и их ближайшие родственники.

Так, ограничительные меры затронули Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс", Воткинский завод, ОАО "Радиотехкомплект", АО "Ратеп", ООО "Аэроскан".

Под санкциями оказались члены совета правления комплекса "Союз": Александр Арутюнов, Дмитрий Бабан, Камо Гукасян, Михаил Бычков, Семен Симонян и другие. Владелец ООО "ЦСТ" Александр Захаров, а также владелец предприятия "Аэроскан", занимающегося выпуском беспилотных систем, Никита Захаров тоже внесены в списки.

Также в "черные списки" добавили компании КНР, Белоруссии, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, содействующие поставкам в Россию продукции военного назначения.

Помимо того, британские власти ввели санкции против трех лиц и структур, связанных с группой "Вагнер", включая диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) "Русич" и одного из ее лидеров Яна Петровского.

Ранее сообщалось, что под санкции Великобритании попал бизнесмен Дмитрий Стрежнев - руководитель и совладелец ряда крупных компаний в химической и машиностроительной отраслях.