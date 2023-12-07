Что случилось этой ночью: четверг, 7 декабря

Стрельба в Лас-Вегасе, ограничения G7 на импорт российских алмазов, двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В университете в Лас-Вегасе произошла стрельба. Три человека погибло, один тяжело ранен, подозреваемый ликвидирован.

- Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США. Сенаторы проголосовали 49 голосами "за", 51 конгрессмен выступил "против".

- Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов. Их планируют начать вводить к 1 января 2024 года.

- Двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ. Пострадавших нет.

- Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы. Власти страны связываются с союзниками и региональным партнерами для защиты Эссекибо.