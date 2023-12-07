Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Москва и Эр-Рияд призвали к прекращению боев в секторе Газа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия глубоко обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, и считают необходимым прекратить военные операции на палестинских территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

На переговорах они обсудили развитие ситуации в Палестине и "выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права".

"Стороны подчеркнули необходимость предоставления международным гуманитарным организациям возможности для выполнения своей роли в оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинскому народу", - говорится в заявлении.

Речь идет о системах ООН, в частности о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации их работ (БАПОР), и поддержки их усилий в этом направлении.

"Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах", - говорится в заявлении.

Это необходимо для обеспечения создания надлежащих условий для мирного сосуществования и экономического развития, а также позволит палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

"В этой связи российская сторона высоко оценила проведение КСА совместного арабо-исламского чрезвычайного саммита в Эр-Рияде и принятые на нем резолюции, касающиеся событий, происходящих в Палестине, а также высоко оценила ведущую роль Королевства в реализации резолюций саммита, направленных на начало международных действий по прекращению агрессии против Газы", - отмечается в заявлении.

ООН Саудовская Аравия Владимир Путин Восточный Иерусалим Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Премьер Японии из-за скандала уйдет с поста главы фракции в правящей партии

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

Алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

В Бишкеке заявили, что Киргизия по возможности соблюдает санкции против РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 7 декабря

Уолл-стрит снизилась на статданных

Уолл-стрит снизилась на статданных

Кандидат в президенты США Хейли считает, что победа Украины могла бы стать уроком для Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });