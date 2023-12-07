Москва и Эр-Рияд призвали к прекращению боев в секторе Газа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия глубоко обеспокоены гуманитарной катастрофой в Газе, и считают необходимым прекратить военные операции на палестинских территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

На переговорах они обсудили развитие ситуации в Палестине и "выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права".

"Стороны подчеркнули необходимость предоставления международным гуманитарным организациям возможности для выполнения своей роли в оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинскому народу", - говорится в заявлении.

Речь идет о системах ООН, в частности о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации их работ (БАПОР), и поддержки их усилий в этом направлении.

"Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах", - говорится в заявлении.

Это необходимо для обеспечения создания надлежащих условий для мирного сосуществования и экономического развития, а также позволит палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

"В этой связи российская сторона высоко оценила проведение КСА совместного арабо-исламского чрезвычайного саммита в Эр-Рияде и принятые на нем резолюции, касающиеся событий, происходящих в Палестине, а также высоко оценила ведущую роль Королевства в реализации резолюций саммита, направленных на начало международных действий по прекращению агрессии против Газы", - отмечается в заявлении.