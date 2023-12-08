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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

VK открыл представительство в Белоруссии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK открыл представительство в Белоруссии.

Как говорится в сообщении холдинга, в офисе в Минске разместятся 50 разработчиков из команд "ВКонтакте", "Дзена" и "VK Tech", также в нем будет коворкинг для приезжающих из других городов сотрудников VK.

"Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси - и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков", - приводятся в сообщении слова вице-президента VK по персоналу и образовательным проектам Надежды Серовой.

Согласно сообщению, месячная аудитория "ВКонтакте" в Белоруссии составляет 2,8 млн человек, "Одноклассников" - 2,3 млн человек, "Почты Mail.ru" - более 2 млн человек, количество пользователей "Облака Mail.ru" - более 1 млн человек. Месячная аудитория "Дзена" в Белоруссии насчитывает 1,7 млн человек.

VK ВКонтакте Белоруссия
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