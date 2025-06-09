В VK Tech задумались о выходе на рынки ЮВА и Северной Африки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разработчик корпоративного ПО VK Tech (является технологической вертикалью VK) видит потенциал дальнейшего роста в России, но также планирует расширение присутствия за рубежом, смотрит на рынки Юго-Восточной Азии и Северной Африки и скоро может анонсировать выход в одну из стран, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Павел Гонтарев.

Сейчас VK Tech представлена в Казахстане и Узбекистане и, по словам Гонтарева, компания довольна тем, как развивается ее бизнес в Центральной Азии.

"Поэтому мы будем тиражироваться и в других странах. Это важный вектор развития, чтобы не потерять дыхания конкуренции, не замкнуться в своем пространстве - из других стран никто не ушел, все на месте, и мы имеем возможность сопоставить состояние своего продукта с текущим продуктом американских и китайских конкурентов", - сказал Гонтарев.

"Помимо Центральной Азии, смотрим на некоторые страны дальнего зарубежья - в основном, это Юго-Восточная Азия и Северная Африка", - добавил он.

По его словам, если компания решит выходить за рубеж, то будет "делать это системно". "То есть, мы не хотим делать просто партнерские продажи, для нас важно приходить в страну, открывать в ней офис и развиваться самостоятельно", - пояснил Гонтарев.

"Возможно, в скором времени анонсируем одну (из стран - ИФ) из дальнего зарубежья", - добавил он.

Глава компании также отметил, что сейчас для VK Tech важнейшим приоритетом является работа в России, "потому что здесь высокий незакрытый спрос".

"Задача для нас как вендора и отрасли в целом - догнать ожидания, выдать продукт того качества, который позволит всем спокойно и без потери эффективности "переехать" на российское ПО и удовлетворить спрос внутри страны. Я думаю, что 2-3 года это будет ключевой задачей и ключевым фактором роста. За счет того, что мы догоним ожидания отечественных заказчиков, мы создадим продукт, который будет конкурентоспособен и за рубежом, где ожидания заказчиков схожие", - сказал гендиректор VK Tech.

Он видит огромный потенциал для VK Tech с точки зрения роста на российском рынке.

"Нам есть куда идти - это касается и регионального присутствия, и отраслевого. Мы, в первую очередь, занимаемся системными кросс-отраслевыми решениями, потому что на них самый большой спрос. Параллельно мы начинаем смотреть на отраслевые задачи в нефтегазовой отрасли, в банковской сфере, в энергетике. Мы понимаем, что там тоже для нас есть огромный пласт работы", - сказал Гонтарев.

При этом он не исключил, что помимо органического роста, компания будет рассматривать и сделки M&A.