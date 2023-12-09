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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Лукашенко посетит с визитом страны Африки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в ряд африканских стран, сообщила в субботу пресс-служба главы государства..

"Работа прежде всего будет направлена на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что визит послужит продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Белоруссии со странами Африканского континента, а созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки.

Александр Лукашенко Белоруссия
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