Лукашенко посетит с визитом страны Африки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в ряд африканских стран, сообщила в субботу пресс-служба главы государства..

"Работа прежде всего будет направлена на интенсификацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что визит послужит продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Белоруссии со странами Африканского континента, а созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки.