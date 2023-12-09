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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Три человека погибли в результате пожара в больнице близ Рима

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в ночь на субботу в больнице итальянского города Тиволи, недалеко от Рима, привел к гибели трех пациентов, сообщает газета La Repubblica.

Изначально поступали сведения о четырех погибших, однако, по уточненным данным, один человек умер по причине, напрямую не связанной с возгоранием.

Пожарные провели эвакуацию примерно 200 человек из здания больницы.

Пламя удалось потушить. Итальянская полиция выясняет причину возгорания.

Тиволи Италия
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