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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, ближневосточный конфликт и ситуацию в Сахеле

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в понедельник в Брюсселе вопросы о помощи Украине, действиях Израиля на палестинских территориях и положение дел в Сахеле.

Главы МИД обсудят ситуацию на Украине после выступления украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который будет участвовать в заседании совета.

Как сообщается в материалах к совещанию, ожидается, что министерская дискуссия будет сосредоточена "на долгосрочных обязательствах ЕС в области безопасности и военной поддержке" Украины.

Председательствующий на заседании высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформирует министров о продолжающихся переговорах с Киевом по этому вопросу в преддверии саммита Евросоюза 14-15 декабря.

Это будет происходить на фоне разногласий среди членов ЕС относительно выделения Украине 20 млрд евро военной помощи на четыре года. Государства-члены ЕС также не утвердили восьмой транш помощи Киеву в 500 млн евро по линии Европейского фонда мира.

Тем не менее в Брюсселе ожидают, что главы МИД стран ЕС вновь подтвердят свои планы продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку народу Украины.

Ситуация в Израиле будет рассмотрена в контексте возобновления боевых действий и их распространения на юг сектора Газа. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил журналистам, что обстановка в Газе "будет глубоко и детально обсуждаться" в понедельник на заседании Совета ЕС.

По его словам, Европейская внешнеполитическая служба подготовила рабочий документ с вариантами организации будущего и стабилизации Газы. "Это вклад в дискуссию, во внутренние дебаты государств-членов с целью представлять, в каком направлении они желают двигаться, как они видят подходы союза к ряду вопросов", - объяснил Стано.

Третьей основной темой повестки совета будет положение дел в Сахеле, который сталкивается "с расширением конфликтов, межобщинным насилием и терроризмом, сепаратистской динамикой, организованной преступностью, откатом от демократии, военным правлением, ограничением свобод и серьезным гуманитарным кризисом", говорится в распространенных перед заседанием материалах.

Такая динамика, полагают в Брюсселе, способствует усилению нестабильности на региональном уровне, включая риски ее дальнейшего распространения на прибрежные государства Гвинейского залива. Ожидается, что министры обсудят способы взаимодействия в Сахеле с единомышленниками и региональными партнерами, а также дипломатическую работу через существующие международные и региональные структуры, включая ЭКОВАС, Африканский союз и ООН.

Заседанию совета будет предшествовать неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном об отношениях ЕС-Армения и об армяно-азербайджанском урегулировании.

Затем состоится министерское совещание стран программы "Восточное партнерство".

-Армения Газа ЕС Израиль Петер Стано
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