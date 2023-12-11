Перевозчики Венгрии и Словакии перекроют два КПП на границе с Украиной

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Венгерские перевозчики в понедельник проведут акцию протеста на границе с Украиной, требуя отмены соглашения между Украиной и Евросоюзом о либерализации транспортных перевозок (так называемого "транспортного безвиза"), сообщает ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE.

Акция пройдет у пункта пропуска "Загонь-Чоп".

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в сообщении.

MKFE хочет привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным, по ее мнению, последствиям договоренностей между ЕС, Украиной и Молдавией, которые частично либерализируют автомобильные перевозки и ставят много венгерских предприятий в искажающую рынок критическую ситуацию.

Полиция протест согласовала. Акция будет аналогичной "тому, что делали польские и словацкие дальнобойщики в последние недели", добавляет ассоциация.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о решении с 11 декабря снова заблокировать движение грузовиков через словацкий пограничный пункт пропуска "Вышне-Немецке" (с украинской стороны - "Ужгород"), сообщается на странице UNAS в соцсети. Акция будет продолжаться "до дальнейшего уведомления".

Перевозчики предупреждают, что заблокируют въезд на территорию Словацкой Республики для грузовых перевозчиков. Проезд личного транспорта ограничиваться не будет.

"Это решение президиум принял на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, которые организуются в Польше с 6 ноября и с 11 декабря также на территории Венгрии", - добавляет UNAS.

Представители Союза автомобильного транспорта Словакии 1 декабря начали блокировать движение грузовиков через погранпункт "Вышне-Немецке". Через несколько дней блокада была приостановлена.

Основное требование UNAS - отмена соглашения о либерализации транспортных перевозок, действующего между Европейским союзом и Украиной с 1 июля 2022 года. Соглашение, по утверждению перевозчиков, оказывает разрушительное влияние на словацкий транспортный рынок и на рынки других соседних с Украиной государств.

Похожие требования выдвигают и польские перевозчики, которые в ноябре поэтапно заблокировали четыре пункта пропуска на границе Украины и Польши. Очереди перед заблокированными пунктами пропуска с польской стороны растянулись до 40 км. Происходящее серьезно затронуло аграрный экспорт Украины. В Еврокомиссии считают ситуацию на границе Польши и Украины недопустимой.