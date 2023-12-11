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Премьер Индии приветствовал решение суда по отмене автономии Джамму и Кашмира

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует вердикт Верховного суда Индии, который поддержал решение 2019 года об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

"Сегодняшнее решение Верховного суда по отмене статьи 370 является историческим и конституционно поддерживает решение, принятое парламентом Индии 5 августа 2019 года", - написал Моди в социальной сети X в понедельник.

Вердикт он назвал "громкой декларацией надежды, прогресса и единства для наших сестер и братьев в Джамму, Кашмире и Ладакхе".

Западные СМИ сообщают, что в понедельник Верховный суд поддержал решение правительства о лишении Джамму и Кашмира особого статуса и автономии. Суд постановил, что до сентября следующего года в штате должны будут пройти выборы. В следующем году также должны будут пройти национальные выборы в Индии.

В 2019 году правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса, тогда в парламенте представили резолюцию, отменяющую статью 370 конституции Индии. Тогда же власти предложили разделить штат на две территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. Региональные партии из штата назвали решение отменить эту статью агрессией против народа.

Статья 370 входит в раздел временных положений конституции Индии и гарантирует особый автономный статус Джамму и Кашмиру. Она, в частности, запрещает гражданам Индии, проживающим за пределами Джамму и Кашмира, покупать в этом штате землю и селиться там на постоянной основе. В статье прописано, что все решения, не касающиеся обороны, иностранных дел, финансов и сферы коммуникаций, принятые парламентом Индии, должны одобрять власти штата.

Нарендра Моди Джамму и Кашмир Индия
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