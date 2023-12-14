В Великобританию прибыл американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, сообщило в четверг издание The Aviationist.

Бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, после трансатлантического перелета приземлился в Великобритании накануне. В соцсетях публикуются видео посадки самолета на британской авиабазе.

ВВС США пока не сообщает о целях и задачах размещения самолета в Европе.

С октября по ноябрь на британской авиабазе Фэрфорд были временно размещены четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Spirit.

За время пребывания в Великобритании самолеты совершили серию полетов, в том числе над Европой, включая Балтику, над Ближнем Востоком, Северной Африкой и Средиземным морем.