В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в субботу после трансатлантического перелета прибыла на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live, публикующая фотографии их приземления.

Бомбардировщики приземлились в районе 16:00 по местному времени (в 19:00 по Москве).

В четверг туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас.

Источники издания не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.

"В сегодняшней сложной и динамичной обстановке безопасности значение этих миссий невозможно переоценить", - сказал четверг командующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер.