Стратегические бомбардировщики США совершили полет в район Ближнего Востока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer выполнила полет в регион Ближнего Востока, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"В третий раз за последние восемь дней (бомбардировщики) B-1В Lancer выполнили миссию в зоне ответственности Центрального командования, продемонстрировав способность быстро проецировать боевую мощь", - говорится в сообщении.

В середине октября США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

С тех пор они совершили уже серию полетов над Европой, Африкой и Ближним Востоком.