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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Стратегические бомбардировщики США совершили полет в район Ближнего Востока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer выполнила полет в регион Ближнего Востока, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"В третий раз за последние восемь дней (бомбардировщики) B-1В Lancer выполнили миссию в зоне ответственности Центрального командования, продемонстрировав способность быстро проецировать боевую мощь", - говорится в сообщении.

В середине октября США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

С тех пор они совершили уже серию полетов над Европой, Африкой и Ближним Востоком.

B-1B Lancer США Великобритания Ближний Восток
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