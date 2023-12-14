Армения и Греция договорились о военно-техническом сотрудничестве
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Армения и Греция заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает Минобороны Армении.
Документ в Афинах подписали министры обороны двух стран Сурен Папикян и Николаос Дендиас.
В пресс-релизе отмечается, что на встрече стороны "зафиксировали большой потенциал для развития сотрудничества", а также договорились "развивать его с новой силой, включая военно-техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления".