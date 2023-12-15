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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Евросовет призвал Западные Балканы ускорить реформы по вступлению в ЕС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Евросовет в заключениях саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе, призвал западнобалканские страны ускорить проведение реформ по подготовке к вступлению в ЕС.

"Европейский совет принимает к сведению сообщение (Европейской - ИФ) комиссии о новом плане экономического роста для Западных Балкан, который направлен на ускорение социально-экономической конвергенции между Западными Балканами и Европейским союзом на основе строгих условий, и призывает регион принять меры по повышению темпов реформ, связанных с ЕС, и продвигать региональную экономическую интеграцию через общий региональный рынок, основанный на правилах и стандартах ЕС", - говорится в документе.

Европейский совет также подтвердил приверженность "продвижению постепенной интеграции между Европейским союзом и регионом в ходе процесса расширения обратимым и основанным на заслугах образом".

Кроме того, ЕС начинает разработку внутренних реформ ввиду будущего расширения.

"По мере расширения союза успешная европейская интеграция требует, чтобы его политика соответствовала будущему и финансировалась устойчивым образом, основываясь на ценностях, на которых построен союз, и чтобы институты ЕС продолжали эффективно функционировать", - говорится в заключениях.

Сообщается, что "Европейский совет рассмотрит внутренние реформы на своих предстоящих заседаниях с целью принятия к лету 2024 года заключений по "дорожной карте" будущей работы".

13 декабря в Брюсселе состоялся саммит ЕС - Западные Балканы, по окончании которого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьба шести западнобалканских стран связана с членством в Европейском союзе.

Политику взаимодействия ЕС с Западными Балканами в перспективе их вступления в Евросоюз Мишель назвал "концепцией поэтапной интеграции".

ЕС Евросовет Западные Балканы
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