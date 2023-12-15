Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

ФРГ продлила режим усиленного контроля на границах с тремя странами до 15 марта

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Германия на основании 25-й статьи Шенгенского кодекса о границах продлила до 15 марта 2024 года действие временного внутреннего контроля в отношении въезжающих в ФРГ из Польши, Чехии и Швейцарии, чтобы поспособствовать ограничению потока нелегальных мигрантов.

"Сегодня я приняла решение продолжить временный контроль на наших границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины марта 2024 года", - приводит агентство ЭФЭ слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Фезер также сообщила, что с середины октября, когда были введены эти меры, полиция Германии задержала около 340 контрабандистов.

"Количество нелегальных въездов в страну сократилось более чем на 60%", - добавила глава германского МВД.

Кроме того, она подчеркнула необходимость создания единой европейской системы предоставления убежища мигрантам.

Временный внутренний пограничный контроль также продолжает действовать на германо-австрийской границе. Его действие продлится до 11 мая 2024 года.

С начала 2023 года полиция Германии сообщила примерно о 119 тыс. случаев несанкционированного въезда в страну. В прошлом году этот показатель составил 92 тыс.

Германия Польша Швейцария Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

На судне в Красном море начался пожар после атаки со стороны Йемена

Американские и японские военные самолеты провели учения над Японским морем

Что случилось этой ночью: пятница, 15 декабря

Гайана и Венесуэла не станут решать территориальный спор вокруг Эссекибо силой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });