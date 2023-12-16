Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию вокруг Газы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок приветствовал поддержку руководством ФРГ права Израиля на то, чтобы "гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет повторить теракты 7 октября", сообщил американский госдеп.

Стороны также "обсудили неотложность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта", говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул важность международных усилий по прекращению нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и поддержанию безопасности на море.

ХАМАС Энтони Блинкен ФРГ Красное море Израиль Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр обороны США отправляется в ближневосточное турне

В РФ ещё один полк оснащён ракетными комплексами "Авангард"

В РФ ещё один полк оснащён ракетными комплексами "Авангард"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Что произошло за день: пятница, 15 декабря

Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после атак хуситов на суда

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги

В Польше распустили комиссию по повторному расследованию крушения борта Качиньского

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС

Орбан насчитал более 70 возможностей остановить процесс вступления Украины в ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });