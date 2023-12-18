Госдепартамент США осудил запуск северокорейских ракет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - США осуждают два запуска баллистических ракет Северной Кореей, произведенных в воскресенье и в понедельник, заявили в госдепартаменте.

"Эти запуски, как и другие запуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они представляют угрозу соседям КНДР и подрывают региональную безопасность", - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Штаты по-прежнему привержены дипломатическому подходу к Северу, и призвал Пхеньян вернуться к диалогу.

"Наши обязательства по обороне Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми", - добавил он.

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в понедельник утром всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.