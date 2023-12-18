Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Госдепартамент США осудил запуск северокорейских ракет

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - США осуждают два запуска баллистических ракет Северной Кореей, произведенных в воскресенье и в понедельник, заявили в госдепартаменте.

"Эти запуски, как и другие запуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они представляют угрозу соседям КНДР и подрывают региональную безопасность", - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Штаты по-прежнему привержены дипломатическому подходу к Северу, и призвал Пхеньян вернуться к диалогу.

"Наши обязательства по обороне Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми", - добавил он.

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в понедельник утром всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

Госдепартамент США КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японского моря

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

СМИ узнали о планах Ллойда Остина объявить об операции против хуситов

Избирателям из Косово приходится ехать в центральную Сербию для голосования

В Сербии стартовали парламентские и местные выборы

В Сербии стартовали парламентские и местные выборы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });