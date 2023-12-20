Казахстан ратифицировал факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений", его текст опубликован в среду в официальных СМИ.

Это третий факультативный протокол к данной Конвенции. Протокол не вводит какие-либо новые права, но позволяет комитету ООН рассматривать жалобы на основании нарушений прав, изложенных в рамках Конвенции о правах ребенка и двух других факультативных протоколах. Первый из них касается участия детей в вооруженных конфликтах, второй - торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.

"Дети и родители могут обращаться в Комитет ООН при условии, что они исчерпали все доступные внутренние средства правовой защиты, в том числе в судебном порядке на национальном уровне (не позднее 1 года, с момента исчерпания внутренних средств правовой защиты)", - пояснил ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.

Он добавил, что факультативный протокол предусматривает конфиденциальную процедуру рассмотрения сообщений комитетом ООН по правам ребенка. "По итогам рассмотрения рекомендации передаются государству, которое обязуется рассмотреть предложения Комитета и принять необходимые меры", - сказал министр.

Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка в 1994 году, в 2001 году ратифицированы два из трех факультативных протоколов.