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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минск снова повысил экспортные цены на сливочное масло для России

Также повышены цены на нежирные сыры для плавления

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снова повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом портале.

С 21 декабря минимальная экспортная цена на сливочное масло жирностью 80% и более составляет 560 российских рублей за 1 кг (ранее 550 рублей), жирностью от 72% до 80% - 510 рублей за 1 кг (ранее 500 рублей).

Экспортная цена на нежирные и обезжиренные сыры для плавления повышена до 305 рублей с 300 рублей за 1 кг.

Действующие цены на иную молочную продукцию и говядину при поставках в Россию остались прежними.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).

ЕАЭС Белоруссия Минсельхозпрод
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