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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

РФ и Китай договорились расширить сотрудничество в области спутниковой навигации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительства РФ и КНР договорились о расширении сотрудничества в области навигационных спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС, сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Стороны договорились расширить сотрудничество между Китаем и Россией в области спутниковой навигации, в том числе по системам "Бэйдоу" и "ГЛОНАСС", - говорится в заявлении по итогам встречи между главами правительств РФ и КНР Михаилом Мишустиным и Ли Цяном, текст которого приводит CASC на своем сайте.

21 марта глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал основным направлением сотрудничества с КНР спутниковые навигационные системы.

Официально сообщалось, что 27 сентября 2022 года РФ и КНР подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou в России.

Три российские измерительные станции планируется построить в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, три китайские - в российских городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский.

ГЛОНАСС Китай Михаил Мишустин
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