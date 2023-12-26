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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В ЕС приветствовали признание Сербией косовских автомобильных номеров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ЕС приветствует решение Сербии официально признать выданные в Косово номерные знаки автомобилей с кодом RKS и ожидает аналогичной реакции Приштины, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это показывает, что достижение прогресса в процессе нормализации отношений между сторонами возможно", - написал Стано во вторник в сети X, назвав решение Белграда позитивным шагом в реализации соглашения о пути к нормализации и прошлых обязательств по диалогу о свободе передвижения.

По словам представителя Борреля, "это также шаг в правильном направлении к улучшению региональной интеграции Западных Балкан, что в конечном итоге принесет пользу гражданам региона".

Пресс-секретарь отметил, что это решение ведет к полной отмене режима наклеек с кодами стран.

"ЕС теперь ожидает, что Косово отреагирует аналогичным образом", - подчеркнул Стано.

Ранее сообщалось, что 15 декабря срок действия сербских автомобильных номерных знаков истек на территории Косово и Метохии. Косовские власти в конце ноября продлили срок действия сербских номеров на 15 дней.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли летом прошлого года, после чего в крае начались акции протеста, повлекшие перенос этого решения.

ЕС Сербия Косово
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