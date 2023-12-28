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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

США предложили G7 изучить варианты конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - США предложили партнерам по G7 оценить возможности и риски конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали в декабре, как разработать механизм для конфискации активов и оценить связанные с этим риски.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы затем рассмотреть возможные опции на встрече лидеров G7, которая может состояться в феврале 2024 года.

"Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут оценивать правовые аспекты конфискации, методы применения такой политики и снижение рисков, а также опции, как направить эти активы Украине", - отмечает газета.

При этом Германия, Италия и Франция, а также представители ЕС заявили о необходимости тщательной оценки законности конфискации активов РФ до принятия какого бы то ни было решения.

G7 ЕС США Украина
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