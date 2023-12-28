Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR создает структуру для развития ВИЭ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) одобрил учреждение нового ООО "SOCAR Green".

"В рамках задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации, утверждено создание компании SOCAR Green", - говорится в сообщении ГНКАР.

На заседании, прошедшем под председательством министра экономики страны, главы наблюдательного совета компании Микаила Джаббарова, были обсуждены результаты деятельности госкомпании за 9 месяцев 2023 года, в том числе информация о разработке нефтяных и газовых месторождений, показателях добычи, развитии возобновляемых источников энергии, шагах в направлении декарбонизации. Также был рассмотрен проект бюджета на 2024 год.

Совет обсудил ход реализации "новой операционной модели" ГНКАР, применяемой для достижения поставленных стратегических целей, совершенствования процессов корпоративного управления и устойчивости бизнеса.