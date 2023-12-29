Казахстан исключит "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных в стране организаций, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН", - сказал Смадияров в интервью государственному агентству "Казинформ".

"Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил он.

Движение "Талибан" зародилось в 1986-1987 годах и во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.

Сейчас "Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном.