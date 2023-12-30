Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Бельгия пообещала во время председательства в Совете ЕС поддерживать Украину

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бельгия в качестве председателя Совета ЕС будет выступать за поддержку Украины Евросоюзом, сколько потребуется, заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

"Мы должны это делать. Это финансовый вопрос, но особенно промышленный вопрос. Войны выигрывают с помощью промышленности. Военная промышленность в России находится в развитии, тогда как в Европе на этот счет гораздо больше колебаний. Однако это решающий вопрос", - сказал глава бельгийского правительства в интервью газетам Le Soir и De Standaard, опубликованном в субботу.

В миреЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евроЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евроЧитать подробнее

Он добавил: "Помимо финансового вопроса, речь о возможности продолжения поставок оружия и боеприпасов". Де Кроо утвердительно ответил на вопрос, будет ли бельгийское председательство Совета ЕС двигаться в данном направлении.

И в связи с этим премьер Бельгии подчеркнул, что дискуссия европейских лидеров на внеочередном саммите ЕС 1 февраля по финансовым вопросам, на котором главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы с учетом выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 млрд евро, будет иметь большое значение.

"Мы с (председателем Евросовета - ИФ) Шарлем Мишелем будем работать над этим в период до 1 февраля, чтобы достичь соглашения между 27 государствами-членами), - пояснил Де Кроо.

На саммите ЕС 14-15 декабря Венгрия заблокировала это решение.

Бельгия 1 января приступит к полномочиям председателя Совета ЕС.

Совет ЕС является одним из главных европейских институтов, который обеспечивает руководство союза и наряду с Европейским парламентом осуществляет законодательный процесс. В его состав входят соответствующие министры 27 государств-членов Европейского союза.

Каждое государство ЕС принимает на себя на ротационной основе председательство в совете сроком на шесть месяцев. Председательство Бельгии завершится 30 июня 2024 года. Ей на смену с 1 июля придет Венгрия.

Бельгия ЕС Венгрия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

Военная операция на Украине

В Польше не нашли обломков ракеты, нарушившей воздушное пространство страны

Экс-премьер-министр Грузии Иванишвили возвращается в политику

Корабль ВМФ Британии прибыл к берегам Гайаны на фоне напряженности с Венесуэлой

Корабль ВМФ Британии прибыл к берегам Гайаны на фоне напряженности с Венесуэлой

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Госдеп одобрил продажу Израилю артснарядов на $147,5 млн

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

Число жертв операции Израиля в Газе достигло 21,5 тыс. человек

США пообещали помочь Польше в расследовании инцидента с ракетой

Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить допфинансирование Украины

Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить допфинансирование Украины

В Варшаве заявили, что ракета РФ пролетела через воздушное пространство Польши

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение

Аргентина сообщила участникам БРИКС о решении не вступать в это объединение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });