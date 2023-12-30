Бельгия пообещала во время председательства в Совете ЕС поддерживать Украину

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бельгия в качестве председателя Совета ЕС будет выступать за поддержку Украины Евросоюзом, сколько потребуется, заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

"Мы должны это делать. Это финансовый вопрос, но особенно промышленный вопрос. Войны выигрывают с помощью промышленности. Военная промышленность в России находится в развитии, тогда как в Европе на этот счет гораздо больше колебаний. Однако это решающий вопрос", - сказал глава бельгийского правительства в интервью газетам Le Soir и De Standaard, опубликованном в субботу.

Он добавил: "Помимо финансового вопроса, речь о возможности продолжения поставок оружия и боеприпасов". Де Кроо утвердительно ответил на вопрос, будет ли бельгийское председательство Совета ЕС двигаться в данном направлении.

И в связи с этим премьер Бельгии подчеркнул, что дискуссия европейских лидеров на внеочередном саммите ЕС 1 февраля по финансовым вопросам, на котором главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы с учетом выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 млрд евро, будет иметь большое значение.

"Мы с (председателем Евросовета - ИФ) Шарлем Мишелем будем работать над этим в период до 1 февраля, чтобы достичь соглашения между 27 государствами-членами), - пояснил Де Кроо.

На саммите ЕС 14-15 декабря Венгрия заблокировала это решение.

Бельгия 1 января приступит к полномочиям председателя Совета ЕС.

Совет ЕС является одним из главных европейских институтов, который обеспечивает руководство союза и наряду с Европейским парламентом осуществляет законодательный процесс. В его состав входят соответствующие министры 27 государств-членов Европейского союза.

Каждое государство ЕС принимает на себя на ротационной основе председательство в совете сроком на шесть месяцев. Председательство Бельгии завершится 30 июня 2024 года. Ей на смену с 1 июля придет Венгрия.