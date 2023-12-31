Снежный барс стал национальным символом Киргизии
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Отмечается, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы.
Согласно указу, правительству Киргизии поручается принять меры по защите численности популяции снежного барса и его экосистемы в республике, а также провести работу по разработке логотипа и определить направления применения символа на национальном и международном уровнях.