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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

США считают взрывы в Иране терактом ИГ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Взрывы в Иране в среду могла совершить террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), считают в США.

"Это действительно похоже на террористический акт. Подобные вещи мы видели у ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) в прошлом", - цитируют американские СМИ слова высокопоставленного чиновника США.

По его словам, это "текущее предположение на данный момент".

Ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что нет никаких указаний на то, что Израиль стоит за взрывом в Кермане.

Иранские официальные лица также заявили, что взрыв в Кермане является террористической атакой, но не уточнили, кто за ним стоял.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что "враги должны знать, что эта катастрофа получит жесткий ответ".

"Я сочувствую раненым и молюсь об их исцелении", - добавил он.

Несколько взрывов прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

В результате теракта 103 человека погибли, еще по меньшей мере 211 получили ранения.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были терактом.

Иранское правительство объявило четверг днем национального траура в связи со взрывами.

США Иран Керман Касем Сулеймани ИГ
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