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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Автобус с людьми провалился в 150-метровую яму вблизи шахты в Казахстане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Павлодарской области Казахстана около шахты Майкаинского рудника в ночь на четверг в обвал очистного пространства упал автобус с людьми, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"4 января около 01:25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В автобусе находились три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и водитель.

Предварительная длина обвала 150-200 м, ширина - 500 м, глубина - 150 м, уточнили в ведомстве.

Как сообщили в ДЧС, после произошедшего обвала из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время организован оперативный штаб. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Казахстан Майкаинзолото Майкаинский рудник
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