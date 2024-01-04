Двое погибших обнаружены на месте падения автобуса в яму в Казахстане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Тела двух человек обнаружены на месте падения в обвал автобуса близ золоторудной шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области, сообщил республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

Как говорится в сообщении штаба, опубликованном в соцсетях в четверг, ведется работа по подъему их на поверхность.

В ведомстве уточнили, что автобус не обнаружен, поиски продолжаются.

В ночь на четверг в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в обвал очистного пространства провалился автобус с четырьмя пассажирами. В нем находились три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и водитель.