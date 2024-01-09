В ЕС заявили, что сосуществование Израиля и Палестины обеспечит им мирное будущее

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Для ЕС решение ближневосточного конфликта через два государства видится в сосуществовании Израиля и Палестины в обстановке мира и стабильности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Если мы сможем с нашими партнерами из международного сообщества, разумеется, с участием израильтян и палестинцев (...) вместе прийти к такому решению, это было бы лучшим выходом, а также гарантией для израильского государства", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По словам Стано, это является краеугольным камнем политики Евросоюза и его международных партнеров по урегулированию ближневосточного конфликта.

Он отвечал на вопрос о том, как сторонники проекта двух государств рассчитывают в будущем избежать того, что возникнут условия для нападений на Израиль, подобных террористической атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, поскольку и сама эта радикальная группировка, и другие силы в Палестинской национальной администрации видят в таком решении промежуточный этап на пути к уничтожению Израиля.

"Безопасность израильского государства может быть гарантирована, также как достоинство и процветание должны быть гарантированы палестинскому народу", - продолжил представитель Борреля.

Эта идея сосуществования двух государств, пояснил Стано, теперь должна быть наполнена конкретным содержанием, чтобы можно было как можно скорее прийти к такому решению.

Ранее во вторник Боррель, выступая по итогу своего визита в Саудовскую Аравию, заявил, что "только посредством соглашения, политического соглашения - решения о создании двух государств - Израиль может быть в безопасности".

"И теперь мы должны прекратить убийства мирных жителей в секторе Газа. Мы должны остановить это огромное количество жертв. ХАМАС должен быть ликвидирован. Но ХАМАС - это идея, он представляет идею, а идею нельзя убить. Единственный способ покончить с идеей - плохой идеей - это предложить лучшую, открыть горизонт палестинскому народу, его достоинству, его свободе, его безопасности, которая должна осуществляться одновременно с безопасностью Израиля", - подчеркнул глава европейской дипломатии.