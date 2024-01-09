Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В ЕС заявили, что сосуществование Израиля и Палестины обеспечит им мирное будущее

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Для ЕС решение ближневосточного конфликта через два государства видится в сосуществовании Израиля и Палестины в обстановке мира и стабильности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Если мы сможем с нашими партнерами из международного сообщества, разумеется, с участием израильтян и палестинцев (...) вместе прийти к такому решению, это было бы лучшим выходом, а также гарантией для израильского государства", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По словам Стано, это является краеугольным камнем политики Евросоюза и его международных партнеров по урегулированию ближневосточного конфликта.

В миреБоррель отметил риск разрастания конфликта на весь Ближний ВостокЧитать подробнее

Он отвечал на вопрос о том, как сторонники проекта двух государств рассчитывают в будущем избежать того, что возникнут условия для нападений на Израиль, подобных террористической атаке ХАМАС 7 октября 2023 года, поскольку и сама эта радикальная группировка, и другие силы в Палестинской национальной администрации видят в таком решении промежуточный этап на пути к уничтожению Израиля.

"Безопасность израильского государства может быть гарантирована, также как достоинство и процветание должны быть гарантированы палестинскому народу", - продолжил представитель Борреля.

Эта идея сосуществования двух государств, пояснил Стано, теперь должна быть наполнена конкретным содержанием, чтобы можно было как можно скорее прийти к такому решению.

Ранее во вторник Боррель, выступая по итогу своего визита в Саудовскую Аравию, заявил, что "только посредством соглашения, политического соглашения - решения о создании двух государств - Израиль может быть в безопасности".

"И теперь мы должны прекратить убийства мирных жителей в секторе Газа. Мы должны остановить это огромное количество жертв. ХАМАС должен быть ликвидирован. Но ХАМАС - это идея, он представляет идею, а идею нельзя убить. Единственный способ покончить с идеей - плохой идеей - это предложить лучшую, открыть горизонт палестинскому народу, его достоинству, его свободе, его безопасности, которая должна осуществляться одновременно с безопасностью Израиля", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

ЕС Израиль ХАМАС Петер Стано
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко призвал белорусов работать каждый на своем месте, чтобы не было войны

ЕК одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

United Airlines и Alaska Air обнаружили незакрепленные детали в Boeing 737 MAX 9

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });