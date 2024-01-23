МИД Палестины призвал к прекращению огня в Газе без предварительных условий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация хотела бы видеть постоянное прекращение огня в cекторе Газа без предварительных условий, заявил глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики.

"Мы бы хотели видеть прекращение огня. Прекращение огня без предварительных условий, постоянное, никаких условий для его объявления быть не должно", - сказал аль-Малики журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, Палестинская национальная администрация должна осуществлять управление сектором Газа.

Он отметил, что ПНА "никогда не уходила из Газы", 38 тысяч чиновников находятся в секторе Газа, их работа была прервана 7 октября, однако они продолжают там находиться. "Как только война закончится, они возобновят работу и оказание услуг населению", - добавил глава МИД.

Он также призвал к введению санкций против Израиля и лично премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Должны быть пределы того, что Израиль может делать в Палестине. Безнаказанность должна закончиться, должна быть ответственность, если это необходимо - почему бы и не санкции? Мы призываем к введению санкций против Израиля и против отдельных лиц, начиная с премьер-министра Нетаньяху", - заявил аль-Малики.

По его словам, для прекращения боевых действий Израиль "должен изменить свое отношение, перестать думать, что на территорию Палестины можно вторгаться, что ее можно уничтожать".

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, аль-Малики отметил, что не обсуждал с Лавровым возможные шаги России по организации межпалестинских переговоров или прямых контактов с Израилем.

7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Минздрав в секторе Газа утверждает, что с 7 октября в анклаве погибли не менее 25 490 человек. Однако в статистике Минздрава Газы не делается различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок.