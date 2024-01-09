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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Газе и в Красном море

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Телефонный разговор глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амирабдоллахиана состоялся во вторник по инициативе иранской стороны, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Произведен доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море. Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран", - говорится в сообщении.

Лавров также "выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани", сообщили в МИДе. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму", - отмечается в сообщении.

Иран Сергей Лавров Красное море МИД РФ сектор Газа
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