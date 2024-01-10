Лидер КНДР считает Южную Корею наиболее враждебным государством

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством для КНДР и заявил, что у него "нет намерения избегать войны", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило историческое время, когда нужно охарактеризовать как самое враждебное государство для КНДР Республику Корея, которая в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим", - приводит агентство слова северокорейского лидера.

Как отметил Ким Чен Ын, Пхеньяну стоит уделить первоочередное внимание "укреплению самооборонных сил государства и сил сдерживания ядерной войны".

Он добавил, что Северная Корея не начнет войну в одностороннем порядке, но и "не намерена избегать войны".

"Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, если представится такой шанс, то мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью уничтожать Корею", - заявил Ким Чен Ын.

Ранее лидер КНДР на встрече с высшим командным составом Корейской народной армии призвал к повышению боеготовности вооруженных сил в условиях обострения обстановки в районе Корейского полуострова.