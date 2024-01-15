В Баку потушили пожар в мебельном цеху

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Баку полностью потушили пожар в мебельном цеху, сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожар на предприятии в Бинагадинском районе начался со взрыва. Под завалами нашли тела трех погибших.

Генпрокуратура и МЧС Азербайджана сообщили о 24 пострадавших. Из них шесть человек после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, остальные будут лечиться в стационаре.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.